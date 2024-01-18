К 95-летию со дня рождения классика современной Кыргызской литературы - Чингиза Айтматова было випущено издание «Чингіз Айтматов вибрані твори» разных жанров на украинском языке

Посольством Кыргызской Республики в Украине в здании Национальной библиотеки Украины для детей проведена научно-практическая конференция, посвященная творчеству кыргызского писателя и дипломата Чынгыза Айтматова.

Чингиз Торекулович Айтматов - великий киргизский писатель-гуманист, чье творчество вошло в сокровищницу мировой культуры еще при жизни. Его произведения переведены на 174 языка мира, а общий тираж составляет 80 миллионов экземпляров.

На мероприятие были приглашены представители дипкорпуса и МИД Украины, представители Офиса президента, Министерства образования, Министерства культуры, депутаты Верховной Рады, руководители союза писателей и союза художников, представители вузов и творческой интеллигенции г.Киев, а также представители кыргызской диаспоры.

В ходе мероприятия состоялась презентация изданного силами Посольства сборника с десятью произведениями Ч.Айтматова на украинском языке (в числе докладчиков был переводчик многих произведений писателя - профессор, Д.Ф.Н. М.Васькив).

Указанный сборник был издан Посольством КР в Украине при активном участии Почетного Консула Кыргызской Республики в г.Винница Аллы Ландар.

В рамках конференции был показан научно-популярный фильм посвященный жизни и творчеству писателя.

Для гостей в помещении библиотеки были организованы фотовыставка и картинная галерея по произведениям Ч.Айтматова, а также выставка-уголок экспонатов кыргызских народных умельцев.

Мероприятие получило положительный отклик среди гостей вечера, выступающие отметили значимость великого писателя-гуманиста Ч.Айтматова в воспитании подрастающего поколения.