Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

К чему-то готовятся: в Крыму начали снимать гербы РФ с военкоматов

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
5211
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
К чему-то готовятся: в Крыму начали снимать гербы РФ с военкоматов

Украинский полуостров Крым

Партизаны озвучили две версии, почему оккупанты начали снимать российские гербы с военкоматов.

Во временно оккупированном городе Евпатория оккупанты начали снимать российские гербы с военкоматов.

Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш", ссылаясь на собственные источники.

Партизаны озвучили две версии, почему оккупанты начали снимать российские гербы с военкоматов.

"Возможно, это делается из-за опасений, что местное население начнет сжигать их после начала мобилизации, и они как-то пытаются их скрыть. Или мы наблюдаем подготовку к очередному жесту доброй воли", - предположили партизаны.

Напомним, как сообщили в Оперативном командовании "Юг", из-за атак на Крымском мосту происходит реверсное движение, а также постоянные перекрытия. Мост работает время от времени в железнодорожном сообщении, а вот автомобильное нормально не функционирует.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
5211
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация