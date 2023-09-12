К чему-то готовятся: в Крыму начали снимать гербы РФ с военкоматов

Партизаны озвучили две версии, почему оккупанты начали снимать российские гербы с военкоматов.
Во временно оккупированном городе Евпатория оккупанты начали снимать российские гербы с военкоматов.
Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш", ссылаясь на собственные источники.
Партизаны озвучили две версии, почему оккупанты начали снимать российские гербы с военкоматов.
"Возможно, это делается из-за опасений, что местное население начнет сжигать их после начала мобилизации, и они как-то пытаются их скрыть. Или мы наблюдаем подготовку к очередному жесту доброй воли", - предположили партизаны.
Напомним, как сообщили в Оперативном командовании "Юг", из-за атак на Крымском мосту происходит реверсное движение, а также постоянные перекрытия. Мост работает время от времени в железнодорожном сообщении, а вот автомобильное нормально не функционирует.
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