К чему приведут переговоры в Саудовской Аравии: прогноз экстрасенса

Не без потерь, не без провокаций.

Экстрасенс спрогнозировал, к чему приведут переговоры в Саудовской Аравии. Скорее всего, будет больше позитива, чем негатива.

Об этом сказал экстрасенс Роман Завидовский.

По словам экстрасенса, будут моменты, которыми украинцы будут недовольны. Возможно, это касается общего управления территориями или чего-то такого.

"Я уже говорил о Донбассе и Крыме, что там ситуация будет очень сложная и неоднозначная", — говорит он.

Будет денежное усиление, помощь, будет подписан какой-нибудь бизнес-проект глобальный на долгие годы или десятки лет.

"Карты более положительные. 7 карт положительных, две карты отрицательные. Также выпадает много карт с женской энергетикой", – констатировал экстрасенс.

Судя по картам и ощущениям, добавляет Завидовский, переговоры в Саудовской Аравии дадут намного больше Украине, чем то, что было в Овальном кабинете Белого дома с Венсом, Трампом и Зеленским.

"Это было вероятно демонстративное шоу, показуха и театр на весь мир. Сейчас это будет больше переходить от слов, эмоций к действиям", — заключил он.

Следует надеяться, что эти действия приведут к более быстрому окончанию войны и хорошим изменениям для нас.

Ранее речь шла о том, что в Саудовской Аравии начались переговоры по линии Украины США. Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко объяснил, что они могут определить.

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