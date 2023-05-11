К чему привело сообщение порнозвезды Джозефины о плохих дорогах: в Черновицком горсовете сообщили подробности

Представитель Черновицкого городского совета пообещал связаться с каждым лично и поблагодарил за внимание к вакансии.

Представитель Черновицкого городского совета Григорий Прохоренко дополнительно сообщил, к чему привело сообщение в соцсети порноактрисы Юлии из Львовщины, которая работает под сценическим именем Джозефина Джексон. Накануне он ответил на жалобу девушки, напомнив о вакансии главного специалиста сектора текущего ремонта. Впоследствии он написал о "волне" резюме в Черновицкий горсовет.

Об этом Григорий Прохоренко сообщил в соцсети.

По словам Прохоренко, после его сообщения с напоминанием о вакансии он получил 12 резюме людей, которые заинтересовались должностью главного специалиста сектора текущего ремонта.

"После вчерашнего сообщения нашел новости о себе в локальных и всеукраинских СМИ. Более того, узнал о себе немало нового, но не суть. Самое важное, что только за день мне прислали 12 резюме. ДВАНАДЦАТЬ людей заинтересовались вакансией, появившейся еще в начале года". Это на 12 больше, чем за все предыдущее время", — написал Григорий Прохоренко.

Он пообещал связаться с каждым лично и поблагодарил за внимание к вакансии.

Напомним, что накануне представитель Черновицкого городского совета призвал всех, кто желает работать на благо Черновцов, а не только упражняться в чувствительности комментариев в соцсетях, присылать свои резюме.

"Работы хватит для всех. Спасибо за внимание и "неравнодушие", благодаря вам о вакансиях в департаменте знает вся страна", — написал Григорий Прохоренко.

Напомним, украинская порноактриса Джозефина Джексон недавно посетилаЧерновцы и пожаловалась на кривые дороги в городе и что ими тяжело ездить.

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