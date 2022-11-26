К энергосистеме подключили еще один блок АЭС, однако все еще наблюдается дефицит электроэнергии

К энергосистеме Украины подключили еще один атомный блок, однако дефицит потребления составляет 25%.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"По состоянию на 11:00 введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребления. Однако еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, поэтому сегодня на по всей территории Украины действует режим ограничения потребления", — говорится в сообщении.

Компания также подчеркнула, что больше не отмечает, какие именно виды отключений, аварийные или плановые будут применены: это решают облэнерго.

"Сейчас мы изменили тактику, и доводим до облэнерго не то, на сколько мегаватт нужно ограничить потребление в каждой области, а наоборот, каков лимит потребления в области", — отметил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

То есть диспетчеры облэнерго получают показатель потребления для области, превышать который нельзя. А вот схему отключений, которая позволит соблюдать установленную норму потребления, каждое облэнерго составляет самостоятельно.

Массированная ракетная атака по объектам критической инфраструктуры 23 ноября

В среду, 23 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в частности по Киеву и Киевской области.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что россияне запустили в столицу 31 ракету. ВСУ сбили 21 вражескую ракету.

В тот день почти вся Украина осталась без электроэнергии, во многих городах были проблемы с электроснабжением.

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