К энергосистеме подключили еще один блок АЭС, однако все еще наблюдается дефицит электроэнергии

Энергетики продолжают восстанавливать энергосистему Украины.
К энергосистеме Украины подключили еще один атомный блок, однако дефицит потребления составляет 25%.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"По состоянию на 11:00 введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребления. Однако еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, поэтому сегодня на по всей территории Украины действует режим ограничения потребления", — говорится в сообщении.
Компания также подчеркнула, что больше не отмечает, какие именно виды отключений, аварийные или плановые будут применены: это решают облэнерго.
"Сейчас мы изменили тактику, и доводим до облэнерго не то, на сколько мегаватт нужно ограничить потребление в каждой области, а наоборот, каков лимит потребления в области", — отметил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
То есть диспетчеры облэнерго получают показатель потребления для области, превышать который нельзя. А вот схему отключений, которая позволит соблюдать установленную норму потребления, каждое облэнерго составляет самостоятельно.
Массированная ракетная атака по объектам критической инфраструктуры 23 ноября
В среду, 23 ноября, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, в частности по Киеву и Киевской области.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что россияне запустили в столицу 31 ракету. ВСУ сбили 21 вражескую ракету.
В тот день почти вся Украина осталась без электроэнергии, во многих городах были проблемы с электроснабжением.
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