"К этому надо готовиться": Буданов откровенно ответил, чего ждать после окончания войны с РФ

Кирилл Буданов

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Украине следует быть готовой к тому, что после завершения войны все равно будет граничить определенная территория нынешней России.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов во время встречи со студентами Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Буданов сделал откровенное заявление о послевоенных отношениях Украины с Россией

Отвечая на вопрос о том, как Украине существовать дальше, если Российская Федерация не распадется, Кирилл Буданов отметил:

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«Варианты абсолютно разные. Но я же говорю, в любом случае, определенная территория всегда будет с нами граничать. Скорее всего всегда. К этому нужно готовиться».

В то же время руководитель Офиса президента подчеркнул, что сейчас необходимо остановить войну, а любые разговоры о будущих отношениях во время активных боевых действий преждевременны.

«Нельзя говорить о том, какими будут отношения во время горячей фазы. Это просто некорректно даже», — заметил Буданов.

Например, руководитель ОП вспомнил события Второй мировой войны, заметив, что СССР не вел экономические отношения с Германией в разгар боевых действий, хотя в начале войны и в отношениях с Америкой случались различные ситуации. По его словам, вести подобные дискуссии в ходе открытой конвенционной войны невозможно.

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Окончание войны в Украине — последние прогнозы:

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 встретился с лидером Бразилии Луисом Инасиу Луло да Силвой, чтобы обсудить, как дипломатическим путем остановить войну. В ходе разговора лидеры искали варианты для возобновления переговоров, и президент Бразилии предложил задействовать свои связи со странами, являющимися постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится завершить войну дипломатией и давлением до наступления холодов, однако нуждается в ускоренном вступлении в ЕС и мощном пакете ПВО на случай затяжного конфликта.

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