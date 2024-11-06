К какому сроку ограничено пригодные должны повторно пройти ВВК: в ТЦК напомнили

До 5 февраля военнообязанные, имевшие статус ограниченно пригодный, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

Об этом напомнил начальник отделения военного учета Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин, сообщает "Суспільне".

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"4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус "ограниченно пригоден" был отменен. Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того чтобы военнообязанные, имеющие статус "ограниченно пригодный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно- врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов", – подчеркнул представитель ТЦК.

Он напомнил, что есть следующие статусы военнообязанных:

"пригодный для военной службы" означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в ВСУ;

"пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях".

"временно непригодные", нуждающиеся в лечении или отпуске;

"непригодные" с пересмотром через 6–12 месяцев;

"непригодные" с исключением из военного учета.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о том, кто должен повторно пройти ВВК после того, как в Украине упразднили статус военнообязанных "ограниченно пригодный".

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