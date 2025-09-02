К Крыму движется десятитонное пятно с вытекшими в Черное море в России нефтепродуктами

Утечка нефти. / © Associated Press

Реклама

Возле российского Новороссийска в результате утечки в Черное море попало не менее 10 тонн нефтепродуктов. Образовалось пятно площадью около 350 квадратных километров. Она дрейфует в направлении аннексированного Крыма.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на специалиста по дистанционным методам исследования, который сотрудничает с Морской спасательной службой, Сергея Станичного.

"Площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в результате утечки вблизи Новороссийска, по последним данным, составляет около 350 квадратных километров. Минимальная оценка объема нефтепродуктов превышает 10 тонн", - подчеркнул он.

Реклама

Заметим, что ранее спутниковые измерения площадь загрязнения составила 75 квадратных километров, а объем утечки – 4-5 тонн.

Загрязнение локализуется западнее Анапы в Краснодарском крае. Возможен выброс части нефтепродуктов на побережье возле города, а само пятно движется в сторону Крыма, проходя южнее Керченского пролива.

Отмечается, что утечка произошла 29 августа во время грузовой операции с танкером в порту Новороссийск. После инцидента Каспийский трубопроводный консорциум вывел из строя одно из трех выносных причальных устройств на своем морском терминале.

Напомним, НПЗ в Волгограде прекратил загрузку нефти после атаки дронов. Предприятие стало третьим заводом в России, остановившимся после удара беспилотников. Отмечается, что НПЗ имеет проектную мощность около 300 000 баррелей нефти в сутки.