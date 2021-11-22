К "Марафону, который никто не хочет бежать" присоединились десятки тысяч участников из 57 стран

К "Марафону, который никто не хочет бежать" присоединились десятки тысяч участников из 57 стран

За 2 недели количество регистраций на него превзошло количество регистраций на марафон в Нью-Йорке в США.

"Марафон, который никто не хочет бежать" начался в украинском Нью-Йорке Донецкой области, всего в километре от линии фронта, в день знаменитого Нью-Йоркского марафона. Всего за десять дней на забег для поддержки Украины зарегистрировались более 35 500 участников.

Об этом сообщают организаторы забега.

Пробег символической дистанции на Нью-Йоркском марафоне. Не в американском, а в украинском Нью-Йорке. Это городок... Andriy Tsaplienko Понедельник, 8 ноября 2021 г.

«Чтобы напомнить миру о войне в Украине, к нам присоединились участники из пятидесяти семи стран! Представьте, тысячи людей со всего мира — от американского до украинского Нью-Йорков, а также из австралийского мегаполиса Брисбена и шведской столицы Стокгольма, из одного из самых населенных городов мира Стамбула и из маленького села Сундой в Норвегии, все они выразили поддержку нашей стране и продолжают это делать. И мы не останавливаемся и продолжаем проект в онлайн формате. Мы верим, что в один прекрасный день сможем безопасно бежать мирный марафон в любом украинском городе", — убеждена представительница организаторов Инна Поперешнюк.

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Для участия в проекте каждый желающий может скачать и напечатать стартовый набор, размещенный на сайте проекта marathonnoonewantstorun.org, и пробежать с ним в любой точке мира. В память участники могут скачать цифровую медаль по дизайну Юрка Гуцуляка, лауреата более ста пятидесяти профессиональных наград. Все зарегистрировавшиеся до 20 ноября получат стартовые наборы и медали с частицей гильзы с Востока Украины.

Организаторы отмечают, что «Марафон, который никто не хочет бежать» не ограничен во времени. Пробежать можно любую дистанцию, где угодно, когда угодно — сегодня, завтра или через неделю. Участие в марафоне бесплатное. Но помогает напомнить о событиях, происходящих на территории Украины.

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