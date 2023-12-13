На время устранения последствий хакерской атаки Киевстар ТВ расширил доступ к телеканалам

Киевстар ТВ работает. Платформа кино и телевидения расширила доступ к телеканалам для неавторизованных пользователей при восстановлении всех услуг мобильного оператора Киевстар.

Чтобы компенсировать украинцам неудобства, вызванные хакерской атакой на компанию Киевстар, ОТТ-платформа на момент восстановления всех сервисов мобильного оператора расширила доступ к телеканалам даже для неавторизованных пользователей. Это разножанровые каналы, где можно просматривать фильмы и сериалы, мультфильмы, спортивные программы. Для просмотра телеканалов на Киевстар ТВ достаточно просто зайти в приложение.

Просмотреть контент на Киевстар ТВ может абонент любого интернет-провайдера. Делать это можно одновременно на 5 устройствах. Кроме того, ОТТ-платформа имеет полезную для родителей функцию — детский профиль. Таким образом, при просмотре проектов дети полностью защищены от нежелательного контента или рекламы.

Напомним, утром 12 декабря сеть связи "Киевстара" стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа к фиксированному интернету. Киевстар сообщил, что предоставит компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора. Специалисты продолжают работу над решением проблемы.

Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа насчитывает более 370 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.