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К Николаеву движется колонна российской техники, мосты минируют

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К Николаеву движется колонна российской техники, мосты минируют

В регионе готовятся к атаке врага.

В связи с сообщением о том, что из Крыма через Херсонскую область в направлении Николаева движется колонна российской техники, было принято решение развести мосты в городе.

Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишет Суспільне.

"Хочу вам напомнить, мы разводим мосты, демонтируем в них системы электронного управления. Также, на всякий случай, они заминированы. В случае прорыва российских сил, будут взорваны. Это вы должны понимать. я не знаю, они двигаются в направлении города, в направлении области, в нашем направлении", — говорит Сенкевич.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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