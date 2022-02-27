К Николаеву движется колонна российской техники, мосты минируют

В регионе готовятся к атаке врага.

В связи с сообщением о том, что из Крыма через Херсонскую область в направлении Николаева движется колонна российской техники, было принято решение развести мосты в городе.

Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, пишет Суспільне.

"Хочу вам напомнить, мы разводим мосты, демонтируем в них системы электронного управления. Также, на всякий случай, они заминированы. В случае прорыва российских сил, будут взорваны. Это вы должны понимать. я не знаю, они двигаются в направлении города, в направлении области, в нашем направлении", — говорит Сенкевич.