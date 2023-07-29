"К ним точно придут": у Зеленского рассказали о наказаниях для депутатов, которые едут за границу в войну

Подоляк также рассказал, что планируют создать специальную службу, которая будет разыскать депутатов и госслужащих по всему миру.

В Офисе президента подчеркнули, что государство должно жестоко наказывать нардепов, позволяющих себе во время войны выезжать за границу, где тратят сумасшедшие средства.

Такое мнение высказал советник руководителя ОП Михаил Подоялк в интервью 24 каналу.

"Сравнивая с тем, что сейчас испытывают люди, которые находятся на переднем крае или их семьи, депутат должен самостоятельно максимально себя ограничить. Исключить вообще опцию отдыха и всего прочего – в комфортных условиях он находится в Киеве или в любом другом, где нет той войны , которую на переднем крае испытывают ребята, а это 100 – 300 тысяч человек", - отметил политик.

Подоляк подчеркнул, что пока в стране идет война, депутаты или какие-либо госслужащие должны внутренне ограничить себя.

"К сожалению, это невозможно, потому что человеческая природа такова, что человек всегда хочет чего-то лучшего и большего. А потому государство должно жестко наказывать за это. Так же как с Юрием Аристовым. Но не только лишить его мандата. соответствуют ли его расходы тем средствам, которые он задекларировал. И это будет правильно", — добавил он.

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Подоляк считает, что огромные суммы, которые депутаты тратят на курортах, должны идти на нужды военным. По его мнению, "должны быть самоограничения и желание отдать 300 тысяч гривен, которые были потрачены за ночь в Waldorf Astoria Maldives (гостиница на Мальдивах, где отдыхал с семьей эксдепутат Юрий Аристов, – ред.), на то, что нужно военным на фронте".

"Тенденции по неправильной модерации процесса наказания за мародерство оказывают существенное влияние на общественные настроения. Общество сегодня сконцентрировано на приоритете №1 – уничтожение России, которая зашла на нашу территорию. И оно "сжимает зубы", когда видит, что за его спиной – мародеры., общество об этом говорит, но потом оно придет к ним, после того, как решит вопрос существования России.. Сегодняшние мародеры думают, что потом отдадут 50% прибыли и будут чувствовать себя хорошо. Но они должны понимать, что к ним точно придутУже не будет, как в 2005-м или 2014 году", — уверен чиновник.

Подоляк также рассказал, что после войны планируют создать специальную службу, которая будет разыскать депутатов и госслужащих, покинувших Украину во время войны, по всему миру.

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Скандал с Аристовым, которого заскочили на Мальдивах

Напомним, в середине июля заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп партии "Слуга народа" 48-летний Юрий Аристов был замечен в 5-звездном отеле на частном острове Мальдивы.

25 июля Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий, а 27 июля по материалам расследования ДБР и СБУ генеральный прокурор сообщил нардепу о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины. ДБР расследует законность этого "визита" Аристова на Мальдивы во время войны. Следователи бюро выясняют, каким образом народный депутат Украины смог оказаться на курортном отдыхе, несмотря на запрет на выезд чиновникам за границу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Нардепа заметили на Мальдивах во время войны! Скандал получил продолжение!"

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