К операции привлекли 30 человек: журналисты Bihus.Info нашли тех, кто за ними следил (фото)

Редакция считает, что скрытые камеры были незаконно установлены в сауне и не менее восьми комнат.

Команда расследователей Bihus.Info обнаружила, кто причастен к слежке за работниками группы антикоррупционных и информационных проектов. По их словам, это Служба безопасности Украины, а именно 30 человек, которых Bihus.Info распознали на видеозаписях из гостиницы. За операцию отвечал Департамент защиты национальной государственности СБУ.

Об этом говорится в расследовании проекта.

В Bihus.Info заявили, что за день до собрания команды в загородном комплексе, там провели корпоратив люди, бронировавшие дома на одноразовые сим-карты. Они приехали на номерах прикрытия и привезли с собой чемоданы, в которых могла быть необходимая для слежки техника. Журналисты обнаружили скрытые камеры в вешалях для одежды, стенах и антресолях.

Фото: Bihus.Info

Как говорится в рассказе журналистов, 31 января из СБУ уволили главу ГЗНИ Романа Семенченко. Он по телефону говорил с Bihus.Info и не отрицал причастность ДЗНД к операции по слежке за журналистами.

Сотрудники проекта Bihus.Info обнаружили тех, кто, по их данным, установил скрытые камеры в гостиничные номера, где редакция находилась 27 декабря 2023 года.

Сделать это удалось благодаря видео с камер безопасности комплекса отдыха, говорится в расследовании проекта.

"За операцию отвечал Департамент защиты национальной государственности (ДЗНД) СБУ", — утверждают журналисты.

Также они утверждают, что к установке техники, вероятно, привлекали и Департамент оперативно-технического обеспечения СБУ.

"Уволенный на днях начальник ГЗНИ СБУ Роман Семенченко в разговоре с Bihus.Info не опроверг свое и Департамента участие в этой операции. В самом комплексе операция спецслужбы длилась шесть суток", — говорится в расследовании журналистов, обнародованном 5 февраля.

Как, по версии Bihus.Info, осуществлялась слежка

Сначала представители СБУ под предлогом заказа корпоратива для офисных сотрудников дважды в период 15-22 декабря осматривали комплекс и номера, в которые 27 декабря заселится редакция Bihus.Info.

"Группу, осматривавшую заведение, возглавлял высокий худой человек, назвавшийся "Игорем". Он оставил администрации комплекса номер телефона, который уже отключен. Но даже за короткое время использования этого временного номера кто-то успел дать ему тег "Игорь СБУ", — рассказали в Bihus.Info.

Фото: Bihus.Info

По словам расследователей, скрытые камеры незаконно установили не только в 8 комнатах, но и в сауне.

Доказательства установки техники в разных номерах журналисты зафиксировали во время собственного расследования. В домах, оформленных как стилизованные украинские избушки, скрытые камеры установили в вешалки для одежды. Место под них вырезано и в вешалях, и в стенах.

В сауне камера вероятнее всего была установлена в антресоле. А в других номерах представители Bihus.Info припомнили девайсы у потолка, похожие на пожарную сигнализацию, которых позже при осмотре помещений не оказалось.

"В письменном комментарии Bihus.Info СБУ проигнорировала вопрос о том, получались ли решения суда на установку скрытой техники в спальни, а также о том, как материалы телефонного прослушивания и видео из скрытых камер в спальнях оказались на сайтах-мусорщиках. Там также отметили., что проведенный ими 17 января 2024 г. обзор комплекса не выявил признаков установки скрытой техники. В тот день СБУ приезжала в комплекс, чтобы изъять сервер, на котором содержатся доказательства относительно установивших скрытые камеры", — заявили в Bihus.Info.

В СБУ не дали четкого ответа относительно того, существует ли какое-либо действующее уголовное производство в отношении какого-либо из бывших или нынешних членов редакционного коллектива.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на незаконную слежку за журналистами проекта Bihus.Info, в результате которого в Сеть слили видео, на котором работники команды расследователей якобы употребляли наркотические вещества.

Зеленский даже лично говорил с главой СБУ после инцидента. Президент сказал, что "нужно найти ответы на все это" и заверил, что СБУ проведет расследование и найдет виновных.

Между тем, в Службе безопасности Украины сообщили, что по этому факту открыто уголовное производство по ст. 359 ("Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации") УК Украины.

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