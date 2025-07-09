Рекордные удары беспилотников России / © ТСН.ua

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В среду Россия запустила 728 ударных беспилотников. Это на 189 дронов больше, чем во время предыдущего рекордного залпа из 539 беспилотников, состоявшегося в пятницу.

Об этом пишет The New York Times.

В NYT отмечают, что подобные атаки подчеркивают настоятельную потребность Украины в оружии. Поскольку Россия наращивает промышленные мощности для массового производства одноразовых взрывающихся беспилотников, новые ночные рекорды появляются еженедельно. Большинство из них фиксируют прибавку на десяток или несколько десятков беспилотников.

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По данным издания, поскольку российская промышленность продолжает наращивать свою мощность, военные аналитики ожидают, что к осени Россия будет регулярно запускать более 1000 беспилотников за залп.

Напомним, что минувшей ночью Россия нанесла очередной массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Луцк стал главной целью ночной вражеской атаки — всего в воздушном пространстве Волыни находилось около 50 БПЛА и 5 ракет.

Также массированной атаке подверглась Житомирская область.

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