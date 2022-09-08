К побережью в Одесской области прибило противокорабельную мину: фото, видео

Мину выбросило на берег во время шторма.

В Одесском районе области во время шторма к побережью прибило противокорабельную мину.

Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Во время шторма вражескую противокорабельную мину сорвало с якоря и прибило к побережью в Одесском районе области. В ближайшее время соответствующими специалистами будет проведено контролируемое уничтожение опасной находки", — проинформировал он.

Также Братчук отметил необходимость соблюдения правила запрета на посещение пляжей, побережья и купания в море.

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