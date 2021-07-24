К погибшим Героям Небесной Сотни присоединился еще один майдановец

К погибшим Героям Небесной Сотни присоединился еще один майдановец

Мужчина был награжден орденом "За мужество" III степени.

Умер Владимир Занегин — тяжелораненый майдановец.

Об этом сообщили в инициативной группе пострадавших и раненых на Майдане.

Владимира ранили 20 февраля на Институтской. В 2017 году награжден орденом "За мужество" III степени.

"О времени, дате и месте прощания сообщим дополнительно. Покойся с миром, брат!", — говорится в сообщении.

Напомним, что 20 февраля 2014 стал самым кровавым в истории Революции Достоинства.

Тогда в 9 утра в безоружных людей начали стрелять снайперы. Спрятаться протестующие могли разве за деревянными щитами и снежными баррикадами. Тела убитых майдановцев преподавали небом. Всего за три месяца противостояний убили 109 человек. Почти сразу их назвали Небесной сотни.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине в этом году начнутся проектувально-строительные работы по созданию музея Революции Достоинства. Это приоритетная задача для страны, воплощение которого будет реализован в ряде дальнейших стратегических шагов.

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