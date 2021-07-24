К погибшим Героям Небесной Сотни присоединился еще один майдановец

Мужчина был награжден орденом "За мужество" III степени.
Умер Владимир Занегин — тяжелораненый майдановец.
Об этом сообщили в инициативной группе пострадавших и раненых на Майдане.
Владимира ранили 20 февраля на Институтской. В 2017 году награжден орденом "За мужество" III степени.
"О времени, дате и месте прощания сообщим дополнительно. Покойся с миром, брат!", — говорится в сообщении.
Напомним, что 20 февраля 2014 стал самым кровавым в истории Революции Достоинства.
Тогда в 9 утра в безоружных людей начали стрелять снайперы. Спрятаться протестующие могли разве за деревянными щитами и снежными баррикадами. Тела убитых майдановцев преподавали небом. Всего за три месяца противостояний убили 109 человек. Почти сразу их назвали Небесной сотни.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине в этом году начнутся проектувально-строительные работы по созданию музея Революции Достоинства. Это приоритетная задача для страны, воплощение которого будет реализован в ряде дальнейших стратегических шагов.
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