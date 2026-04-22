К покушению на Стерненко причастен полицейский: в СБУ шокировали новыми деталями

Советник министра обороны Сергей Стерненко / © ТСН

Покушение на украинского волонтера, советника министра обороны Сергея Стерненко в мае 2025 года совершила обычная женщина. Выяснилось, что причастным к преступлению был и сотрудник полиции.

Об этом начальник Главного следственного управления СБУ Андрей Швец рассказал в интервью изданию «Цензор.НЕТ».

Он сообщил, что одно из покушений на Стерненко совершила обычная свербованная женщина.

«При этом причастным к противоправной деятельности оказался сотрудник полиции, который с помощью системы городского видеонаблюдения «Безопасный город» собирал и передавал информацию о месте пребывания жертвы», — рассказал Швец.

Сам Стерненко уточнил, что речь идет о покушении на него, совершенном 1 мая 2025 года.

Покушение на Сергея Стерненко в 2025 году — что известно

Напомним, 1 мая 2025 года на Стерненко было совершено нападение: волонтер получил огнестрельное ранение бедра, его прооперировали.

СБУ задержала на месте 45-летнюю уроженку Одесской области, которую дистанционно завербовали российские спецслужбы через интернет под видом «легкого заработка». Женщине сообщили о подозрении в госизмене и покушении на убийство.

Подозреваемая утверждала, что не знала Стерненко, а на покушение пошла из-за манипуляций лица, в которое «влюбилась по переписке» в Viber. Куратор, который представился сотрудником СБУ, убедил ее, что волонтер работает на ФСБ и причастен к обстрелам Киева. Женщина проходила курсы стрельбы, а за ликвидацию активиста ей якобы пообещали пересадку почек.

2 мая Шевченковский райсуд взял под стражу подозреваемую в покушении на Стерненко.