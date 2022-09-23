К проведению псевдореферендумов оккупанты планируют привлечь более 4 тысяч предателей и коллаборантов — СБУ

В результате многоэтапных оперативных действий Службой безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора идентифицировано более 4 тысяч представителей вражеских группировок, предателей и коллаборантов, которых планируется привлечь к организации незаконных плебисцитов на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Среди присоединившихся к проведению псевдореферендумов — российские силовики, их приспешники из образованных оккупантами местных "МВД" и руководители так называемых "территориальных избирательных комиссий".

Охрану псевдоголосований собираются обеспечивать подразделения Росгвардии и военной полиции вооруженных сил РФ. На помощь им направлены коллаборанты из оккупационных администраций и частных охранных структур, подконтрольных спецслужбам РФ.

Служба безопасности собрала данные относительно всех организаторов незаконной деятельности, установила места их пребывания и маршруты движения, а также задокументировала преступные действия.

В отношении лиц, причастных к проведению псевдореферендумов, возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Кстати, во время онлайн-брифинга спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что при определенных обстоятельствах учителям и медикам тоже может грозить наказание за коллаборационную деятельность на оккупированных российскими захватчиками территориях Украины.

"Сейчас соответствующие изменения в законодательство находятся на рассмотрении в Верховной Раде. Имеются в виду нормы, которые будут определять уровень ответственности людей, вынужденно оставшихся на временно оккупированных территориях и работающих в сфере жизнеобеспечения. Это касается сотрудников педагогической сферы, медиков, людей, работающих в коммунальных предприятиях и тому подобное", — сказал Дехтяренко.

Он добавил, что каждый из таких случаев будет изучаться отдельно. Наказанным может быть человек, который согласился занять руководящую должность в псевдооргане здравоохранения или сотрудник сферы образования, который будет внедрять образовательные стандарты государства-агрессора в украинских учебных заведениях или будет способствовать установлению оккупационной власти во временно оккупированном регионе.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов посоветовал украинцам на оккупированных территориях, где проводятся псевдореферендумы о присоединении к РФ, нужно просто не открывать двери его организаторам.

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