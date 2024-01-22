К сбитию российского самолета-разведчика А-50 может быть причастен истребитель НАТО — эксперт

Эксперт считает, что Украина имеет достаточно средств, чтобы успешно сбить российские самолеты.
Военный эксперт Роман Свита предполагает, что российский самолет-разведчик над Азовским морем мог сбить западный истребитель F-16 или Reaper.
Такое мнение эксперт высказал в эфире программы "Аргумент" на ютуб-канале Униан.
"Восстановить его очень сложно, хотя россияне уже пытаются. Они запустили еще один А-50, чтобы "смотреть". Но закончиться это, скорее всего, плохо. У нас есть достаточное количество механизмов, как можно было уничтожить на такой дальности этот А -50", — уверен Свитан.
Кроме этой версии эксперт озвучил еще две, чем могли уничтожить А-50. Это:
- Patriot с дальностью в 150 км, который уже работает в Украине;
- некий французский ракетный комплекс с ракетами определенных модификаций (Aster 30) с дальностью до 300 км;
"Такой "сарай с крыльями" — это очень хорошая цель, он светится как новогодняя елка для любой системы, которая может получить по дальности", — подытожил он.
Напомним, украинская разведка сообщила, сколько самолетов А-50 осталось в РФ.
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