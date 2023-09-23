К СБУ присоединилась новая защитница – овчарка Кира будет искать мины и взрывчатку (милые фото)

Овчарка Кира будет стоять на страже безопасности украинцев.

Спецназовцы СБУ рассказали о пополнении в своих рядах – 4-месячной бельгийской овчарке Кире.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ и показала милые фото.

Теперь Кира – полноценный боец подразделения "К-9" Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

"На этой неделе пополнение в команду по традиции принял лично руководитель ЦСО "А" СБУ Евгений Хмара. Киру представили коллегам по службе, которые уже помогают нашим спецназовцам приближать Победу в самых горячих точках", — говорится в сообщении.

Овчарка Кира в рядах СБУ

Овчарка Кира в рядах СБУ

Овчарка Кира в рядах СБУ

Овчарка Кира в рядах СБУ

Овчарка Кира в рядах СБУ

Овчарка Кира пройдет несколько месяцев обучения и тренировок под контролем кинологов подразделения и в будущем будет заниматься поиском мин и взрывчатки.

Напомним, героической собаке из Херсона, чьи фото облетели весь мир, ищут новый дом.

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