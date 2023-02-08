К штурмовым бригадам "Гвардия наступления" уже присоединилось более 500 девушек — МВД

В МВД отмечают, что имеют большое количество патриотически настроенных людей, готовых встать на защиту государства.

В штурмовые бригады "Гвардии наступления" через сайт подали заявки 10,5 тысяч человек, через ЦНАП — 6,5 тысяч.

Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в эфире телемарафона в среду, 8 февраля.

По его словам, средний возраст добровольцев – 33 года, а самому старшему – 69 лет.

"Мы сегодня имеем большое количество патриотически настроенных людей, которые с оружием в руках готовы защищать страну. Средний возраст кандидатов – 33 года, самому старшему – 69 лет. Ребята 18-22 лет, пытающиеся вступить в бригады – вызывают восхищение. У нас уже зарегистрировалось 600 девушек, они смогут работать и в медицинских, и в логистических подразделениях, и в разведывательных бригадах", — сказал Игорь Клименко.

"Гвардия наступления": что известно

Министерство внутренних дел Украины приступило к формированию штурмовых бригад " Гвардия наступления ". Их частью могут стать только добровольцы. Основа новых бригад – офицеры и солдаты, имеющие большой боевой опыт. Добровольцы могут самостоятельно выбрать бригаду. Среди них — "Азов", "Спартан", "Рубеж", "Красная Калина", "Стальная граница", "Кара-Даг", "Лют" и "Бурев".

Присоединиться к "Гвардии наступления" можно, подав анкету на сайте storm.mvs.gov.ua или же подать анкету через определенные Центры предоставления административных услуг.

Новые руководители СБУ и МВД: что известно о Василии Малюке и Игоре Клименко

Читайте также: