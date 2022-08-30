К "Слуге народа" присоединились два новых депутата: кто они и что о них известно

Во фракции "Слуга народа" появилось два новых народных депутата. Это – Александр Васюк и Валентина Короленко.

Новоприсоединенные нардепы во вторник, 30 августа, приняли присягу.

Об этом в телеграмм-канале сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

Она напомнила, что 27 июля Верховная Рада согласовала назначение народного депутата от "Слуги Народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора. Также представитель ВР в Конституционном Суде, народная депутат от "Слуги Народа" Ольга Совгиря избрана судьей Конституционного Суда. Их места в парламенте заняли следующие по списку кандидаты в депутаты от фракции – Александр Васюк и Валентина Короленко.

Александр Васюк

Юрист и общественный деятель работал в команде на президентских и парламентских выборах. Имеет опыт сотрудничества с международными организациями в волонтерских, образовательных и профессиональных проектах. В последнее время активно работает над расширением украино-американских отношений. Как сообщает движение "Честно",

Александр Васюк является главой офиса межфракционного объединения "Ценности. Достоинство. Семья", а также действующим участником организации "Институт стратегического партнерства: Украина-США". По данным ЦИК, Васюк работал исполнительным директором в общественной организации " Ассоциация развития судейского самоуправления в Украине" и указал, что проживает в Запорожье. Исполнительный директор "Ассоциации развития судейского самоуправления Украины". Руководитель "Украинской ассоциации искусственного интеллекта и робототехники".

Валентина Короленко

Юрист, финансист. Короленко родилась 15 мая 1984 года в Кривом Роге. Она получила диплом магистра по экологии в Криворожском техническом университете. Училась по специальности Правоведение в Центре таможенного дела и последипломного образования Академии таможенной службы Украины, а также в Днепропетровском национальном университете им. Олеся Гончара по специальности "Финансы и кредит".

До недавнего времени Короленко работала на разных должностях в Криворожской и Днепропетровской таможнях. Помогала команде на президентских и парламентских выборах. Имеет три высших образования и более 14 лет опыта государственной службы.

Напомним, назначить генеральным прокурором Украины народного депутата "Слуги народа" Андрея Костина предложил Раде президент Владимир Зеленский.

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