К столетию изобретения инсулина "Фармак" открыл в метрополитене Киева тематическую выставку

В Киеве компания "Фармак", лидер отечественного фармацевтического рынка в Украине*, совместно со столичным метрополитеном открыла выставку, посвященную столетнему юбилею инсулина — ключевого компонента лекарства от сахарного диабета. Посетить экспозицию киевляне и гости города могут до 29 октября в холле станции метро "Театральная".

Целью проекта "100 лет инсулина", по словам организаторов, является мотивация граждан относиться ответственно к своему здоровью. Они утверждают, что провели мероприятие, чтобы напомнить украинцам о важности профилактики сахарного диабета и регулярной проверки уровня сахара в крови. А также — чтобы повысить осведомленность людей о симптомах и течении болезни, чтобы вовремя предотвратить ее.

В проекте приняли участие украинские звезды, у которых есть диабет или в их семье есть страдающие болезнью. В частности присоединились народные артисты Украины Назар Заднепровский и Богдан Бенюк, всемирно известный украинский скрипач Василий Попадюк, певец Владислав Сытник, а также психолог Наталья Холоденко.

Народный артист Украины Назар Заднепровский в разговоре поделился своей историей жизни с болезнью. Он говорит, что узнал о диабете первого типа, когда ему не было и 30 лет. Тогда он попал в реанимацию на три дня, но еще две недели провел в эндокринологии. Народный артист отмечает, что диабет достаточно коварная болезнь, ведь маскируется под другие болезни, поэтому его довольно сложно выявить сразу, а потом становится поздно. Поэтому Назар Заднепровский настойчиво советует украинцам, которые имеют симптомы, не терять времени и сразу сдать необходимые анализы.

В свою очередь, психолог Наталья Холоденко рассказала, что знает о диабете не понаслышке, ведь в ее родительской семье все болели этой болезнью. Сейчас же она приучает уже своих детей к здоровому образу жизни, а сама постоянно прилагает усилия для профилактики диабета.

"В моей родительской семье все болели диабетом. Я знаю, как тяжело жить с этим заболеванием, потому что видела, как он снижает качество жизни близких людей. Сейчас я приучаю своих детей к здоровому образу жизни и постоянно борюсь с тем, чтобы не заболеть диабетом. Я хочу, чтобы каждый человек в стране понимал, как он возникает и как важно вовремя диагностировать эту болезнь", — сообщила Наталья Холоденко.

Экспозиция "100 лет инсулина" представлена в метро Киева в холле станции "Театральная". Для тех, у кого нет возможности на собственные глаза посмотреть выставку, фармацевтическая компания "Фармак" сделала возможным ее посещение в онлайн-формате.

К слову, компания "Фармак" в борьбе с сахарным диабетом не только производит качественные препараты, но и повышает осведомленность общества о болезни, формирует культуру ответственного отношения к здоровью и ответственного потребления лекарств.

"Первые инсулины в продуктовом портфеле "Фармак" появились 18 лет назад. С тех пор компания прошла большой путь. В 2001 году было подписано соглашение между "Фармак" и американским производителем инсулина о трансфере технологий зарубежного партнера, что позволило качественно улучшить уровень украинских инсулинов. Миссия "Фармак" делать доступным лечение современными эффективными лекарственными средствами, помогая населению быть здоровым", — говорит Евгения Поддубная, директор по корпоративным коммуникациям АО "Фармак".

Следует отметить, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире около 463 млн человек живут с диабетом. В прошлом году болезнь внесли в перечень десяти главных причин смертности.

По состоянию на 2020 год каждый десятый человек в мире имел сахарный диабет. В Украине же 1,3 миллиона официально подтвержденных больных сахарным диабетом и эта цифра ежегодно растет. Считается, что диабет диагностирован только у трети от реального количества больных.

* По объемам продаж лекарственных препаратов в денежном выражении, по данным Proxima Research.

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