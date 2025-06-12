К теракту в Ровном причастны 16-летние девушки: СБУ раскрыла детали дела

Взрыв в Ровно / © Суспільне

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В Ровно еще 20 марта произошел теракт у одного из торговых центров. Служба безопасности Украины вместе с полицией выяснила все обстоятельства взрыва и уже задержала виновных. Среди задержанных были подростки.

Об этом сообщает СБУ.

Правоохранители шаг за шагом возобновили события в тот день. Оказалось, что за взрывом стояли несколько групп лиц, работавших на Россию.

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Спецслужбы нашли и задержали мужчину, сделавшего взрывчатку. Это 41-летний житель Ровно. У него была зависимость от наркотиков и искал легкие деньги в интернете. Через телеграмм-канал его завербовали российские спецслужбы.

Чтобы сделать бомбу, мужчина привлек еще троих знакомых. Вместе они обнаружили все нужные детали. У бомбы было дистанционное управление. Ее спрятали в коробку из-под алкоголя и оставили в тайнике. Место хранения он сообщил куратору из России.

Затем в дело вовлекли еще и две 16-летние девушки из Ровно. По указаниям окупантов, они забрали взрывчатку из тайника и замаскировали его под подарок. Его они передали неизвестному мужчине — так сказал им куратор.

Этот человек — житель Харькова. Он тоже искал заработка в телеграмме. На него вышли российские агенты. По плану он должен был доставить взрывчатку в полицию в Ровно. Для этого арендовал квартиру и пользовался такси.

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Но случилось неожиданное. Когда он находился в такси, на телефон, подключенный к взрывчатке, поступило случайное SMS. Это и повлекло за собой взрыв. Водитель и сам мужчина получили травмы.

СБУ уже сообщила о подозрении мужчине, изготовившему взрывчатку. Его подозревают в теракте, незаконном обращении с взрывчатыми веществами и создании взрывного устройства вместе с другими. Одной из девушек тоже объявили подозрение. Дело дальше расследуют СБУ, полиция и прокуратура Ровенщины. Работа продолжается.

Ранее сообщалось, СБУ установила обстоятельства вербовки террориста, атаковавшего здание ТЦК в Ровно. Российские спецслужбы взорвали его как лишнего свидетеля.

Оккупанты организовали теракт в Ровенском областном ТЦК 1 февраля, использовав «втемную» завербованного агента. Его намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он вошел внутрь здания. В результате происшествия террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

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