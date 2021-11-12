"К Украине подползает ядро антициклона с высоким давлением": синоптики предупредили о сложных погодных условиях

"К Украине подползает ядро антициклона с высоким давлением": синоптики предупредили о сложных погодных условиях

Синоптики объявили и уровень опасности.

Синоптики предупредили, что 13-14 ноября Украину окутают густые туманы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

"К Украине уже подползает ядро антициклона с высоким давлением внутри. Высокое давление приведет к прижатию воздуха к земле, а ночные прояснения приведут к интенсивному ночному охлаждению земной поверхности. Такой осенний процесс создаст занавес из густых туманов практически по всей Украине!" – говорится в сообщении.

На выходных ветер будет слабым и будет часто менять направление, поэтому туманы долго не будут рассеиваться. Самые густые туманы ожидаются в Карпатском регионе.

"13 ноября ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности – желтый)", – говорится в предупреждении.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

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