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К Украине приближается атмосферный фронт: кого затронет непогода 8 июля
Уже 8 июля погода в Украине резко изменится из-за холодного атмосферного фронта. В большинстве областей пройдут дожди и грозы, а местами возможны сильные ливни и порывы ветра до 20 м/с.
Холодный атмосферный фронт уже 8 июля изменит погоду в Украине. В большинстве регионов прогнозируются дожди и грозы, а местами непогода будет сопровождаться сильными ливнями, градом и шквальным ветром.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
Осадки охватят почти всю территорию страны. В то же время на крайнем востоке Украины дождей не будет, а во второй половине дня сухая погода установится также в большинстве западных областей, за исключением Карпат.
Синоптик предупредила, что ветер сменится на западный и местами усилится до 15–20 метров в секунду. В связи с резким изменением погодных условий она посоветовала метеозависимым людям более внимательно относиться к своему самочувствию.
Теплее всего будет на юге, востоке и в Днепропетровской области, где температура воздуха достигнет +25…+29 градусов. На остальной территории страны дневная температура составит +18…+23 градуса.
Погода в Киеве
В столице 8 июля ожидаются дождь, гроза, возможны интенсивные ливни и сильные порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Дневная температура в Киеве будет держаться на уровне +20…+21 градуса.
Напомним, что в Киеве и Киевской области объявлен первый уровень опасности (желтый) в связи с ухудшением погодных условий.