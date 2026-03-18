К украинцам придут с вопросами о деньгах: кого и как будут проверять

Часть украинцев с марта по июнь 2026 года могут посетить специалисты и задать вопросы финансового обеспечения. Государственная служба статистики Украины предупредила о старте первого обследования доходов и условий жизни по европейской методике EU-SILC.

К кому именно будут приходить специалисты

Опрос не тотальный. Из всех украинских семей специалисты Госстата отобрали более 18 тысяч домохозяйств в 22 регионах, включая Киев. Важно отметить, что на территориях, где продолжаются активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях, обследование не проводится.

Замена участников не предусмотрена: отобранные семьи не могут заменить другими, ведь именно их ответы повлияют на результаты исследования и репрезентативность выборки.

К гражданам, чей адрес попал в выборку, придет специалист по интервьюированию. Согласно правилам, работник статистики обязан предъявить служебное удостоверение и документ, подтверждающий его личность.

Каким будет формат опроса

Участие в исследовании является исключительно добровольным. Однако в Госстате отмечают важность ответов: собранные данные критически нужны для формирования эффективной политики государства, направленной на преодоление бедности, повышение уровня жизни и усиление социальной защиты населения.

Для удобства респондентов предусмотрены три способа прохождения опроса:

предоставить информацию специалисту лично во время визита;

ответить на вопросы по телефону в заранее согласованное время;

самостоятельно заполнить электронную анкету на официальном сайте Госстатистики.

О чем спросят в анкете и безопасно ли предоставлять данные

Список вопросов охватывает различные сферы жизнедеятельности семьи. В частности, в анкетах содержатся вопросы по:

пола, даты рождения и семейного положения;

страны рождения и гражданства;

занятости, опыта работы и образования;

состояния здоровья и качества жизни членов домохозяйства;

характеристик жилья;

доходов и материального положения;

сельскохозяйственной деятельности домохозяйств и т.д.

В Госстате гарантируется полная безопасность собранных сведений. Информация конфиденциальна, а за ее разглашение работники органов государственной статистики несут строгую ответственность по закону.

«Эти данные не могут требоваться или быть переданы правоохранительным, государственным органам, органам местного самоуправления, другим юридическим лицам, объединениям граждан, должностным и другим лицам», — сообщили в ведомстве.

Все результаты, с которыми будут работать специалисты-аналитики, публикуются исключительно в сводном, обезличенном виде.

Напомним, социологические опросы свидетельствуют об изменении настроений украинцев на фоне войны и экономических вызовов. За последние годы уровень оптимизма снизился, хотя значительная часть общества продолжает сохранять надежду на улучшение ситуации.

В частности, растет доля ожидающих экономических трудностей, а также тех, кто считает, что ситуация не изменится. В то же время количество пессимистически настроенных граждан остается относительно стабильным.

Отдельно фиксируется разница в настроениях между разными социальными группами: более оптимистично смотрят в будущее люди постарше и жители сельской местности, в то время как молодежь чаще демонстрирует скепсис.

Несмотря на это, украинцы продолжают сохранять надежду на ситуацию безопасности, в частности, на возможность достижения мира, что отличает их ожидания на фоне более пессимистических настроений в странах Западной Европы.