К украинцам придут с вопросами о деньгах: кого и как будут проверять
Это часть обновления исследований, которые не проводились в стране в течение последних четырех лет.
Часть украинцев с марта по июнь 2026 года могут посетить специалисты и задать вопросы финансового обеспечения. Государственная служба статистики Украины предупредила о старте первого обследования доходов и условий жизни по европейской методике EU-SILC.
Об этом пишет «Telegraf».
К кому именно будут приходить специалисты
Опрос не тотальный. Из всех украинских семей специалисты Госстата отобрали более 18 тысяч домохозяйств в 22 регионах, включая Киев. Важно отметить, что на территориях, где продолжаются активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях, обследование не проводится.
Замена участников не предусмотрена: отобранные семьи не могут заменить другими, ведь именно их ответы повлияют на результаты исследования и репрезентативность выборки.
К гражданам, чей адрес попал в выборку, придет специалист по интервьюированию. Согласно правилам, работник статистики обязан предъявить служебное удостоверение и документ, подтверждающий его личность.
Каким будет формат опроса
Участие в исследовании является исключительно добровольным. Однако в Госстате отмечают важность ответов: собранные данные критически нужны для формирования эффективной политики государства, направленной на преодоление бедности, повышение уровня жизни и усиление социальной защиты населения.
Для удобства респондентов предусмотрены три способа прохождения опроса:
предоставить информацию специалисту лично во время визита;
ответить на вопросы по телефону в заранее согласованное время;
самостоятельно заполнить электронную анкету на официальном сайте Госстатистики.
О чем спросят в анкете и безопасно ли предоставлять данные
Список вопросов охватывает различные сферы жизнедеятельности семьи. В частности, в анкетах содержатся вопросы по:
пола, даты рождения и семейного положения;
страны рождения и гражданства;
занятости, опыта работы и образования;
состояния здоровья и качества жизни членов домохозяйства;
характеристик жилья;
доходов и материального положения;
сельскохозяйственной деятельности домохозяйств и т.д.
В Госстате гарантируется полная безопасность собранных сведений. Информация конфиденциальна, а за ее разглашение работники органов государственной статистики несут строгую ответственность по закону.
«Эти данные не могут требоваться или быть переданы правоохранительным, государственным органам, органам местного самоуправления, другим юридическим лицам, объединениям граждан, должностным и другим лицам», — сообщили в ведомстве.
Все результаты, с которыми будут работать специалисты-аналитики, публикуются исключительно в сводном, обезличенном виде.
Напомним, социологические опросы свидетельствуют об изменении настроений украинцев на фоне войны и экономических вызовов. За последние годы уровень оптимизма снизился, хотя значительная часть общества продолжает сохранять надежду на улучшение ситуации.
В частности, растет доля ожидающих экономических трудностей, а также тех, кто считает, что ситуация не изменится. В то же время количество пессимистически настроенных граждан остается относительно стабильным.
Отдельно фиксируется разница в настроениях между разными социальными группами: более оптимистично смотрят в будущее люди постарше и жители сельской местности, в то время как молодежь чаще демонстрирует скепсис.
Несмотря на это, украинцы продолжают сохранять надежду на ситуацию безопасности, в частности, на возможность достижения мира, что отличает их ожидания на фоне более пессимистических настроений в странах Западной Европы.