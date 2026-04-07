К украинцам в Польше обратились с важным предупреждением: какие данные необходимо обновить

Беженцы в Польше.

Гражданам Украины, которые находятся в соседней Польше, необходимо обновить персональные данные в реестре PESEL.

Об этом сообщило Посольство Украины в Польше

Речь идет, прежде всего, об украинцах, имеющих статус PESEL UKR и находящихся в Польше, но их паспортные данные могут отсутствовать или неактуальны в системе.

Обновить данные должны украинцы, имеющие номер PESEL со статусом UKR и получавшие PESEL:

по паспорту, который утратил силу или был заменен;

без загранпаспорта (в частности, на основании свидетельства о рождении);

после получения номера PESEL получили новый документ, удостоверяющий личность (изготовили новый загранпаспорт);

произошли изменения в персональных данных, подлежащих внесению в реестр PESEL.

В таких случаях гражданам необходимо обратиться в местный орган власти: подать действующий загранпаспорт, актуализировать данные в реестре PESEL, а при необходимости сдать отпечатки пальцев.

Обновить информацию нужно не позже 31 августа 2026 года. В ведомстве подчеркивают: актуализация данных в реестре PESEL необходима для правильного отображения информации о лице.

«Несоответствие данных в реестре PESEL фактическим документам может привести к потере подтверждения статуса UKR. Это в свою очередь может повлиять на реализацию прав, связанных с временной защитой в Польше», — подчеркнули в посольстве.

Украинцы в Польше — последние новости

Украинцы могут получить новый статус CUKR в Польше. Однако для этого необходимо выполнить ряд обязательных условий. В первую очередь речь идет о непрерывном пребывании со статусом PESEL UKR по меньшей мере в течение 365 дней.

В польской Познани женщина напала на двух украинок, выкрикивая ксенофобские оскорбления. Инцидент произошел 4 апреля, нападавшего задержали правоохранители. Ее действия квалифицируют как нападение и оскорбление по этническому признаку. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

В Польше из-за отмены законов о защите украинцев 39-летняя женщина на колесном кресле вынуждена жить в доме для бездомных, где нет условий для реабилитации. Из-за новых законов ее выселили из хосписа.