К восстановлению Украины будут привлечены японские компании — Шмыгаль.

В украинском правительстве рассчитывают, что на Конференции по восстановлению, которая состоится в Токио в следующем месяце, будут достигнуты практические результаты.

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава во время своего визита в Украину подтвердила, что японская сторона готовит для подписания ряд важных документов о сотрудничестве. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул совместную задачу привлечения частных японских компаний к восстановлению Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе главы украинского правительства.

“Продолжаем укреплять торговые отношения и связи между украинским и японским бизнесом. Мы провели встречи с двумя бизнес-делегациями из Японии и заинтересованы в размещении в Украине производств ведущих японских компаний”, — говорится в сообщении.

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В украинском правительстве рассчитывают, что на Конференции восстановления, которая состоится в Токио в следующем месяце, будут достигнуты практические результаты.

Денис Шмыгаль поблагодарил Японию за всестороннюю поддержку, а также весомую гуманитарную и финансовую помощь, в частности, за решение выделить 1 млрд долларов на обеспечение гуманитарных проектов и восстановление с готовностью увеличить эту сумму до 4,5 млрд долларов через механизмы международных институций.

Напомним, министр иностранных дел Японии Йоко Камикава во время своего визита в Украину посетила Бучу и Ирпень Киевской области.

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