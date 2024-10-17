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"К войне должны присоединиться все граждане": военный назвал условие, при котором Украина может проиграть

Добровольцы кончились.

Сейчас на войну люди идут по необходимости. Очень много контрактников, есть люди мобилизованные. Однажды войско пополняется, но этого недостаточно.

Об этом сказал военный Григорий Матяш в эфире "Новости.LIVE".

"Просто нам нужно осознать: если к победе в этой войне не будут вовлечены все граждане, включая женщин и пенсионеров, то мы ее не выиграем. Украина перестанет существовать как независимое государство", — отметил он.

Напомним, Россия может еще 2-3 года продолжать войну в Украине. Экономика еще не справляется.

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