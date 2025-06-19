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- Украина
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К возвращению детей в Украину привлекают волонтерские организации: какие условия сотрудничества
Индивидуальный план возвращения каждого ребенка является обязательным условием для предоставления подъемной помощи в размере 50 000 грн на его реинтеграцию
Общественные и благотворительные организации привлекают к возвращению в Украину детей, находящихся под российской оккупацией.
Об этом сообщили в Госслужбе по делам детей.
Сотрудничество будет происходить на основе заключения годового договора с Госслужбой. Подъемная помощь в размере 50 000 грн на реинтеграцию ребенка после возвращения в Украину будет выплачиваться при условии разработанного индивидуального плана возвращения каждого ребенка.
Индивидуальный план мероприятий по возвращению - это комплекс мероприятий по поиску, возвращению депортированных или принудительно перемещенных детей, а также детей, находящихся под риском депортации.
Он должен быть составлен с учетом потребностей ребенка в соответствии с его возрастом, полом, состоянием здоровья, особенностей развития, места пребывания и места возвращения, его культурной и этнической принадлежности для полноценной реинтеграции при возвращении к месту постоянного проживания в Украине или интеграции его на новом месте жительства в Украине.
Индивидуальный план готовится к моменту возвращения ребенка в Украину и включает:
информацию о лице, которое возвращает ребенка - законный представитель или уполномоченное лицо;
маршрут возвращения и необходимые документы;
другие меры необходимые для возвращения и поддержки ребенка.
Организации должны соответствовать следующим критериям:
не находятся в процессе прекращения деятельности;
имеют в учредительных документах информацию об осуществлении деятельности, связанной с защитой прав и свобод ребенка, поддержкой семей - не менее пяти лет;
не имеют фактов нарушения требований бюджетного законодательства;
размещают открытую информацию о своей деятельности и отчеты об использовании средств государственного и/или местного бюджета на веб-сайте или страницах в социальных сетях.
Заинтересованным организациям предлагают прислать краткое описание своей деятельности и документы, подтверждающие соответствие критериям, на электронный адрес info@dsusd.gov.uaили в письменной форме по адресу: 01601, г. Киев, ул. Эспланадная, д. 8/10, Государственная служба Украины по делам детей.
Срок подачи документов - до 29 июня 2025 года.
Напомним, директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна считает, что количество депортированных Россией украинских детей может быть гораздо больше, чем официальная цифра - 19 546