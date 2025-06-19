ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
352
Время на прочтение
2 мин

К возвращению детей в Украину привлекают волонтерские организации: какие условия сотрудничества

Индивидуальный план возвращения каждого ребенка является обязательным условием для предоставления подъемной помощи в размере 50 000 грн на его реинтеграцию

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
возвращение депортированных детей

Возвращение депортированных детей

Общественные и благотворительные организации привлекают к возвращению в Украину детей, находящихся под российской оккупацией.

Об этом сообщили в Госслужбе по делам детей.

Сотрудничество будет происходить на основе заключения годового договора с Госслужбой. Подъемная помощь в размере 50 000 грн на реинтеграцию ребенка после возвращения в Украину будет выплачиваться при условии разработанного индивидуального плана возвращения каждого ребенка.

Индивидуальный план мероприятий по возвращению - это комплекс мероприятий по поиску, возвращению депортированных или принудительно перемещенных детей, а также детей, находящихся под риском депортации.

Он должен быть составлен с учетом потребностей ребенка в соответствии с его возрастом, полом, состоянием здоровья, особенностей развития, места пребывания и места возвращения, его культурной и этнической принадлежности для полноценной реинтеграции при возвращении к месту постоянного проживания в Украине или интеграции его на новом месте жительства в Украине.

Индивидуальный план готовится к моменту возвращения ребенка в Украину и включает:

  • информацию о лице, которое возвращает ребенка - законный представитель или уполномоченное лицо;

  • маршрут возвращения и необходимые документы;

  • другие меры необходимые для возвращения и поддержки ребенка.

Организации должны соответствовать следующим критериям:

  • не находятся в процессе прекращения деятельности;

  • имеют в учредительных документах информацию об осуществлении деятельности, связанной с защитой прав и свобод ребенка, поддержкой семей - не менее пяти лет;

  • не имеют фактов нарушения требований бюджетного законодательства;

  • размещают открытую информацию о своей деятельности и отчеты об использовании средств государственного и/или местного бюджета на веб-сайте или страницах в социальных сетях.

Заинтересованным организациям предлагают прислать краткое описание своей деятельности и документы, подтверждающие соответствие критериям, на электронный адрес info@dsusd.gov.uaили в письменной форме по адресу: 01601, г. Киев, ул. Эспланадная, д. 8/10, Государственная служба Украины по делам детей.

Срок подачи документов - до 29 июня 2025 года.

Напомним, директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна считает, что количество депортированных Россией украинских детей может быть гораздо больше, чем официальная цифра - 19 546

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie