Люди, которых хорошо знают в армии: Зеленский представил новое военное руководство

Весь реальный опыт боевых командиров и бригад должен быть реализован для успеха сил обороны Украины, отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с военным руководством и правительством. Обсуждали перезагрузку команды управления в Силах обороны.

Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении 10 февраля.

"Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и которые сами хорошо знают, что нужно армии. Боевые командиры этой войны, чей опыт будет полезен именно на общеармейском уровне", — сказал он.

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Владимир Зеленский сообщил, что заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский – его направление – это беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами – и полковник Андрей Лебеденко – его направление – это инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем. Требуется четкая практика работы с новыми технологиями.

Заместителями начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины президент согласовал кандидатуры бригадного генерала Владимира Горбатюка – его направление – это оперативная работа, работа штабов, планирование, управление: в каждом штабе должны на 100% понимать фронт, – бригадного генерала Алексея Шевченко – его направление – это логистика, максимальное качество логистики в нашей армии, – бригадного генерала Михаила Драпатого – он будет отвечать за подготовку, качественную тренировку украинских военных.

"Весь реальный опыт боевых командиров, боевых бригад, наших подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов и оценки и анализа боевых действий – весь этот опыт должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины", – резюмировал президент.

Кто, кроме Сырского! Зеленский представил новое военное руководство

Напомним, в вечернем обращении 8 февраля президент Владимир Зеленский сообщил о назначении новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского. На официальном сайте главы государства появился указ.

Перед этим президент отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Указ об этом также появился на сайте Зеленского.

В субботу, 10 февраля, президент Владимир Зеленский назначил Анатолия Баргилевича начальником Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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