К закону о множественном гражданстве добавили новые правила: кого это будет касаться

Множественное гражданство / © ТСН.ua

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Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве, обязывающий всех иностранцев, желающих стать гражданами Украины, сдать экзамен на знание украинского языка.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка .

На этапе рассмотрения законопроекта о множественном гражданстве Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень активно выступил против упрощенного предоставления гражданства иностранцам. Он направил в профильный комитет Верховной Рады развернутые замечания по поводу неприемлемости отмены обязательных экзаменов на знание украинского языка, Конституции и истории Украины.

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Поэтому в финальной редакции документа удалось сохранить принцип обязательного знания государственного языка на уровне не ниже В1. Это будет действовать для всех, кто хочет стать гражданами Украины. Омбудсмен отметил, что этот уровень позволяет человеку полноценно общаться, получать услуги, участвовать в публичной жизни и реализовывать избирательные права.

Кроме того, сохранено действующее требование: иностранцы, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной (в частности, военнослужащие-контрактники), могут получить гражданство без сдачи языкового экзамена. Однако они обязаны составить его в течение установленного срока.

«Украинский язык — это основа гражданской идентичности. Закон в новой редакции позволяет сохранить единство, избежать дискриминационных норм и предотвратить языковую дезинтеграцию, которая могла бы возникнуть вследствие необоснованных исключений для отдельных категорий иностранцев», — подчеркнул Тарас Кремень.

Напомним, в Украине был принят исторический закон о легализации множественного гражданства.

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Закон направлен на изменение подхода к миллионам украинцев за рубежом. Теперь они смогут официально сохранять связь с Родиной, не теряя паспортов других государств.

Вокруг этой темы появилось немало мифов и фейков. Их опровергли в Министерстве иностранных дел.