КАБ и баллистика: в Харькове ночью раздались взрывы
В Харькове во время ночной воздушной тревоги раздались взрывы.
В Харькове в ночь на 1 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.
«Враг ударил по Харькову КАБом — в городе раздался взрыв», — говорится в сообщении.
Перед взрывом Воздушные силы сообщили о запуске авиабомбы на город с севера.
Позже в городе раздались новые взрывы, враг применил баллистическое вооружение.
Ранее сообщалось, что в Харькове 30 сентября зафиксированы «прилеты» вражеских дронов. Армия РФ по меньшей мере пять раз ударила по городу.
Мы ранее информировали, что войска РФ совершили очередную атаку на Харьков, применив БПЛА.