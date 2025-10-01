КАБ и баллистика: в Харькове ночью раздались взрывы

Взрывы раздались в Харькове / © Associated Press

В Харькове в ночь на 1 октября раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении главы города Игоря Терехова.

«Враг ударил по Харькову КАБом — в городе раздался взрыв», — говорится в сообщении.

Перед взрывом Воздушные силы сообщили о запуске авиабомбы на город с севера.

Позже в городе раздались новые взрывы, враг применил баллистическое вооружение.

Ранее сообщалось, что в Харькове 30 сентября зафиксированы «прилеты» вражеских дронов. Армия РФ по меньшей мере пять раз ударила по городу.

Мы ранее информировали, что войска РФ совершили очередную атаку на Харьков, применив БПЛА.