КАБ уничтожают еще один областной центр: в Сумах вводят дополнительное оповещение

В Сумах вводится дополнительное экстренное оповещение об угрозе КАБов / © ТСН.ua

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В Сумах запускается новая система оперативного информирования населения. Теперь горожан будут отдельно предупреждать о прямой опасности ударов корректируемыми авиационными бомбами (КАБами).

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

При непосредственной угрозе применения корректируемых авиабомб по городу через громкоговорители будет звучать дополнительное сообщение: «Внимание! КАБи на город. Все в укрытие!»

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В ОВА объяснили, что эти сигналы не заменяют воздушную тревогу и сообщение Воздушных сил. Это дополнительный уровень информирования, который поможет людям быстрее среагировать и перейти в безопасное место.

«Услышав такое сообщение, просим немедленно пройти к ближайшему укрытию или другому безопасному месту», — призвал глава ОВА.

РФ усиливает террор КАБами в Сумах

Напомним, что в результате ударов по Сумам в течение суток погибли пять человек, среди них 5-летняя девочка. Еще 35 мирных жителей, в том числе семь детей, получили ранения во время вечерней атаки КАБами.

3 июля в результате атаки КАБом в Сумах погибла 79-летняя женщина.

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2 июля РФ ударила КАБом по учебному комплексу в Сумах. Пострадали предварительно 2 воспитательницы заведения.

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