Кабинет Министров Украины расширил перечень граждан, получающих ежемесячную денежную помощь

Выплаты переселенцам от международных организаций теперь будут получать другие категории граждан Украины

Денежную помощь от международных гуманитарных организаций таких как ООН, ЮНИСЕФ, Красного Креста, размером по 2200, 2500 грн, ежемесячно теперь будут не только внутренне перемещенные лица из числа наиболее уязвимых социальных категорий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Теперь выплаты смогут получить украинцы:

с деоккупированных населенных пунктов,

из населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий или постоянных обстрелов,

из населенных пунктов, находящихся во временной оккупации, в окружении (блокировке).

Заявку на получение помощи можно подать на сайте «епомощь» (edopomoga.gov.ua), а со временем такая возможность появится в Действии.

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