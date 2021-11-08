Кабину грузовика смяло: на трассе Киев-Чоп столкнулись две фуры

Обоих водителей забрала скорая.

Большая авария произошла на трассе Киев-Чоп: там столкнулись две фуры.

Об этом рассказали в ТСН.12:00.

ДТП произошло недалеко от села Кочеров Киевской области. Один из грузовиков стоял на обочине, водитель менял колесо. В этот момент в прицеп на скорости врезалась ехавшая в попутном направлении фура.

От удара кабину фуры смяло, 44-летнего водителя спасателям пришлось высвобождать с помощью спецсредств. С травмами ног и туловища его забрала скорая. В больнице оказался и второй водитель.

Полиция рассматривает несколько версий аварии, в том числе то, что виновник аварии уснул за рулем.

Новости Украины: на трассе "Киев-Чоп" столкнулись две фуры

Как сообщалось, в Житомирской области в селе Гришковцы авто сбило на "зебре" подростков : в больницу попали две девушки. Девушки, которым 13 и 14 лет, переходили по центральной дороге нерегулируемым пешеходным переходом. В этот момент в них врезалась легковушка. Оба потерпевших находятся в больнице.

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