Кабмин автоматически продлил срок действия броней от мобилизации: что известно

Решение правительства было принято из-за недавней кибератаки на госреестры, которая привела к временной остановке их работы.

Кабинет Министров Украины принял решение об автоматическом продлении уже предоставленных броней от мобилизации на один месяц, но не дольше 28 февраля 2025 года. Речь идет о бронях, действующих по состоянию на 19 декабря 2024 года и предоставленных в соответствии с Постановлением №76 от 27 января 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Чиновники отметили, что решение связано с временной приостановкой работы госреестров из-за кибератаки.

Например, если срок действия бронирования работника истекал 20 декабря 2024 года, оно будет автоматически продлено до 20 января 2025 года. Но если срок бронирования завершился до кибератаки, то есть до 19 декабря, работодатели смогут возобновить его, когда реестры восстановят свою работу.

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"Это решение позволяет военнообязанным с действующей бронью сохранить ее без лишних процедур. Мы обеспечиваем прозрачность и удобство в этих процессах, что важно в военное время", — отметил заместитель Министра экономики Виталий Кондратов.

В ведомстве уточнили, что Минобороны в течение 5 дней после вступления в силу постановления должно внести соответствующие изменения в Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов.

"Это решение упростит процедуру продления броней, особенно для тех, кто работает в критически важных отраслях или принимает участие в обеспечении экономической стабильности страны. Министерство обороны и Министерство экономики продолжают сотрудничество по совершенствованию процессов бронирования и обеспечения эффективной работы предприятий во время мобилизации", — добавили в Минэкономики.

Напомним, в Министерстве юстиции сообщили о начале восстановления инфраструктуры системы реестров. Ведомство планирует 24 декабря валидировать резервные копии госреестров и начать их наполнение.

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