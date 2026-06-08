Кабмин готовит более жесткие наказания для водителей после резонансного ДТП в Киеве – детали

Юлия Свириденко

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Правительство готовит комплекс решений для снижения аварийности на дорогах и усиления дисциплины среди водителей. В частности, речь идет о более жестких санкциях за систематическое нарушение правил дорожного движения и превышение скорости.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после разговора с министром внутренних дел.

По ее словам, правительство планирует усилить ответственность для водителей, регулярно нарушающих ПДД, в том числе превышают установленные ограничения скорости.

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Также среди запланированных решений – усовершенствование системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений на дорогах.

Отдельно правительство работает над законодательным урегулированием использования легкого персонального электротранспорта. Речь идет, в частности, об электросамокатах и других подобных средствах передвижения.

Свириденко подчеркнула, что финальные решения должны учитывать предложения общества.

"Сочувствую каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. Мы должны сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться", - отметила премьер-министр.

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Ужасное ДТП в Киеве: что известно

Днем 5 июня в Киеве на Чоколовском бульваре произошла резонансная авария, в которой погибли четыре человека, среди которых ребенок, и трое пострадали. Легковушка на большой скорости влетела в подземный переход.

Сам водитель Павел Плешивцев также получил травмы, однако они не представляют угрозы его жизни. Экспертиза подтвердила, что на данный момент был трезвым.

По информации правоохранительных органов, мужчина системно нарушал правила дорожного движения. В его водительской карьере зафиксировано 39 нарушений ПДД, из них подавляющая часть за превышение скорости. По данным прокуратуры, мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за скорую езду. Кроме того, он уже был участником четырех аварий, две из которых произошли в этом году.

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