Кабмин готовит постановление о выезде мужчин до 22 лет за границу: когда разрешат

Пересечение границы во время мобилизации / © ТСН.ua

До конца недели Кабинет министров может принять постановление, позволяющее выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет.

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в комментарии «Суспільному».

По словам Свириденко, Кабмин уже до конца недели может финализировать постановление о выезде за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Такое решение правительство примет в ответ на инициативу президента Зеленского.

«Это будет постановление Кабмина, которое сейчас нарабатывается. Это решение, не требующее законодательных изменений, поэтому это будет на уровне Кабмина», — сказала она

Напомним, что президент Зеленский на прошлой неделе поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет.

В «Слуге народа» тем временем предложили разрешить выезд за границу не только для молодежи, но и для тех, кто имеет отсрочку от мобилизации.