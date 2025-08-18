- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 493
- Время на прочтение
- 1 мин
Кабмин готовит постановление о выезде мужчин до 22 лет за границу: когда разрешат
Правительство может принять постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам до 22 лет.
До конца недели Кабинет министров может принять постановление, позволяющее выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет.
Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в комментарии «Суспільному».
По словам Свириденко, Кабмин уже до конца недели может финализировать постановление о выезде за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Такое решение правительство примет в ответ на инициативу президента Зеленского.
«Это будет постановление Кабмина, которое сейчас нарабатывается. Это решение, не требующее законодательных изменений, поэтому это будет на уровне Кабмина», — сказала она
Напомним, что президент Зеленский на прошлой неделе поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет.
В «Слуге народа» тем временем предложили разрешить выезд за границу не только для молодежи, но и для тех, кто имеет отсрочку от мобилизации.