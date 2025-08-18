ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
493
Время на прочтение
1 мин

Кабмин готовит постановление о выезде мужчин до 22 лет за границу: когда разрешат

Правительство может принять постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам до 22 лет.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Пересечение границы во время мобилизации

Пересечение границы во время мобилизации / © ТСН.ua

До конца недели Кабинет министров может принять постановление, позволяющее выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет.

Об этом рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко в комментарии «Суспільному».

По словам Свириденко, Кабмин уже до конца недели может финализировать постановление о выезде за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Такое решение правительство примет в ответ на инициативу президента Зеленского.

«Это будет постановление Кабмина, которое сейчас нарабатывается. Это решение, не требующее законодательных изменений, поэтому это будет на уровне Кабмина», — сказала она

Напомним, что президент Зеленский на прошлой неделе поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет.

В «Слуге народа» тем временем предложили разрешить выезд за границу не только для молодежи, но и для тех, кто имеет отсрочку от мобилизации.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie