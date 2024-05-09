Кабмин готовит повышение цен на свет: нардеп шокировал новыми тарифами

Кабмин готовится к повышению цены на электроэнергию для населения.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике Алексей Кучеренко, передает РБК-Украина.

По его прогнозу, это произойдет с 1 июня.

"Правительство реально готовит повышение цены на электроэнергию для населения. Я знаю, что обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн. То есть примерно в полтора раза", — сказал он.

Он добавил, что в течение этого времени будут продолжаться дискуссии с Правительством для того, чтобы оно показало расчеты нового тарифа на электроэнергию.

"Но как-то жизнь будет балансировать саму ту ситуацию, в которой оказалась энергетика Украины", — подчеркнул нардеп.

Отметим, что тарифы на электроэнергию для украинцев могут повысить уже в этом году. И все из-за необходимости привлечь значительные финансовые ресурсы для возобновления энергообъектов после российских атак.

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