Кабмин хочет упростить взятие на военный учет за границей – что известно

Государственная миграционная служба и Минобороны подготовили нормативные документы, цель которых - упростить взятие на военный учет за границей для граждан Украины. Соответствующий проект в ближайшее время должен рассмотреть Кабмин.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук.

"На рассмотрение правительства внесен проект изменений в Постановление №932, упрощающих взятие на военный учет украинцев за рубежом. Это позволит консульствам и отделениям ГП "Документ" выдавать паспорта и другие документы десяткам тысяч наших граждан, находящихся за пределами Украины", – написала чиновница.

Каким образом будет упрощена процедура, Ирина Верещук не уточнила.

Напомним, во время межведомственного совещания по вопросам военного учета украинцев за границей Верещук сообщила, что после принятия изменений стать на военный учет можно будет без посещения ТЦК и прохождения ВЛК.

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