Кабмин изменил порядок присуждения ученой степени доктора философии: что нового

Отныне научную степень и диплом о присуждении ученой степени будут издавать университеты, проведшие подготовку специалиста, а не Минобразования.

Кабинет министров утвердил новый порядок присуждения ученой степени доктора философии (PhD).

Об этом рассказал руководитель секретариата Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Михаил Винницкий.

Отныне ученую степень и диплом о присуждении ученой степени будут издавать университеты, осуществившие подготовку специалиста, а не Минобразования. По словам Винницкого, такая практика широко распространена по всему миру, где высшие учебные заведения соревнуются за престижность своих дипломов.

"Система защиты диссертации, базирующаяся на разовых спецсоветах (как во всем мире), где каждый член спецсовета читает диссертацию и берет на себя персональную ответственность за свое решение о присуждении степени", — отмечает он.

Разовый спецсовет будет формировать учебное заведение, где готовился соответствующий аспирант, из узкопрофильных специалистов, у каждого из которых есть публикации по тематике диссертанта. Состав совета может быть отменен МОН, если члены не будут отвечать требованиям.

Соискателям научной степени в защиту не нужно готовить авторефераты диссертаций. Члены ученых спецсоветов будут голосовать открыто.

Работы членов спецсоветов будут оплачиваться официально из государственного бюджета в случае аспирантов-бюджетников или из контрактных средств в случае контрактников.

Соискателям научной степени следует опубликовать три статьи в профессиональных журналах МОН. Статья в Scopus или Web of Science желательна, но не обязательна, и засчитывается, как две украинских.

Винницкий подчеркнул, что теперь в Украине процесс получения степени доктора философии (PhD) полностью соответствует практикам, применяемым в ЕС.

"Переход от советского рудимента степени "кандидат наук" к понятной мировой степени "доктор философии" или просто PhD, завершен", — подытожил он.

Напомним, что Аттестационная коллегия Минобразования и науки отменила решение ученого совета о присуждении Илье Киви ученой степени кандидата наук.

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