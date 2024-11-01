Кабмин изменил порядок выплат родственникам погибших военных

Выплаты можно получить в течение трех лет с даты решения суда об объявлении военнослужащего умершим.

В порядок выплаты единовременной денежной помощи семьям военнослужащих, пропавшим без вести или объявленным умершими, внесены изменения. Теперь они могут получить выплату в течение трех лет с даты решения суда об объявлении военнослужащего умершим.

Об этом решении Кабинета министров сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Он пояснил, что дата возникновения права для выплат в случае смерти устанавливается по свидетельству о смерти.

По словам нардепа, это приводило к ситуациям, когда семья лишалась права на денежную помощь, если военнослужащий пропал без вести и был объявлен судом умершим после трехлетнего срока, поскольку срок отсчитывается от даты смерти в свидетельстве, а не от судебного решения.

“Изменениями предложено исчислять трехлетний срок с даты вступления в законную силу решения суда об объявлении военнослужащего умершим. Это обеспечит, что семьи не лишатся права помощи через пропущенный срок”, — пояснил Гончаренко.

Он также добавил, что предлагается предоставлять лицам с инвалидностью I группы возможность получить одноразовую помощь вне очереди.

Напомним, ранее Кабмин установил размеры и порядок выплат погибших военных, которые были участниками АТО, а также членами добровольческих формирований и партизанского движения, не являющихся военнослужащими.

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