Кабмин изменил правила бронирования: кто потеряет отсрочку

Кабмин изменил правила бронирования: кто рискует потерять отсрочку

Кабинет министров внес новые изменения в порядок бронирования от мобилизации военнообязанных работников.

Что изменится для работодателей и забронированных работников, и кто может потерять «бронь», говорится в постановлении правительства №692 от 30 мая, опубликованном на правительственном портале. Также в деталях постановления разбирался 7eminar.

Часть нововведений вступит в силу уже после опубликования документа, а часть с 1 сентября 2026 года.

Зарплата

Постановление предусматривает повышение зарплатного критерия для бронирования почти до 26 тыс. грн. Зарплата должна быть не ниже минимальной, умноженной на 3,0 (ранее было 2,5). Заметим, что на государственные и коммунальные предприятия эта норма не распространяется. Коэффициент 2,5 остается актуальным для предприятия на прифронтовых территориях.

Кроме того, предприятия должны подтвердить статус критичности по обновленным критериям.

Проверка критичности: основные даты

до 10 июня 2026 г. — пересмотр отраслевых/региональных критериев;

до 1 июля 2026 — анализ соответствия предприятий новым критериям;

до 1 сентября 2026 г. — пересмотр ранее принятых решений;

старые решения о критической важности и бронировании действуют не дольше, чем до 1 сентября.

Совместительство

Документ устанавливает жесткие нормы для «совместителей». Работники, уже имеющие отсрочку от призыва, а также работники-совместители будут учитываться в квоту только по одному из мест работы.

К примеру, если работник работает на одном предприятии, а на другом работает по совместительству, для квоты бронирования он учитывается только по одному из мест работы.

