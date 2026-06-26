Кабмин изменил правила для получения гражданства Украины в Молдове: что известно

Паспорт Украины

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Украинцы, проживающие в Молдове, смогут приобрести украинское гражданство в упрощенном порядке. Кабинет Министров Украины внес Республику Молдова в соответствующий список стран, где действует такой механизм.

Об этом в соцсетях сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Свириденко обсудила это решение с премьер-министром Молдовы Александром Мунтяном. Она отметила, что у наших стран общая граница, вместе идут в ЕС и поддерживают друг друга во время российской агрессии, а в Молдове живет много украинцев.

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По ее словам, теперь власти хотят сделать процедуру более удобной. Сейчас, чтобы получить гражданство Украины, нужно сдать экзамены по украинскому языку, Конституции и истории Украины, но сдать их можно только в Украине.

«Работаем над возможностью дистанционного сдачи экзаменов. Также должны урегулировать завершающий этап оформления документов через зарубежные дипломатические учреждения, чтобы люди могли получить украинский паспорт без лишних препятствий», — отметила Юлия Свириденко.

Также премьеры обсудили транспортные проекты. Речь шла о строительстве нового моста между Украиной и Молдовой, который откроет дополнительные возможности для людей и бизнеса.

Напомним, Министерство культуры Республики Молдова обнародовало список артистов из стран СНГ, чьи концерты и участие в культурных мероприятиях на территории страны не рекомендуются.

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