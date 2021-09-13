Кабмин изменил правила карантина: когда новые нормы вступят в силу

Постановление вступает в силу через 7 дней с момента опубликования.

Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантиные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Предложенные нами изменения — это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность страны. Мы говорим о том, что сегодня есть возможность вакцинироваться и быть защищенным у каждого, имеющейся вакцины для этого достаточно. Дополнительно у нас четко определены еженедельные количества поставок вакцин до конца этого года. Мы позволили даже выбирать, какой вакциной прививаться, чего нет в большинстве стран ", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

COVID-СЕРТИФИКАТ

В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 ч.) или выздоровлении от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" - о полном курсе.

Теперь в случае введения "желтого" уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ

Одновременно и ограничения "желтого" уровня эпидемической опасности, не действуют если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

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В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Кроме того, действующие ограничения "красного" уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦ

При наличии у лица, которое пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, оно может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.

Отмечается, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется.

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