Кабмин меняет правила льгот для водителей с инвалидностью: что нужно знать

Кабмин изменяет правила льгот для водителей / © uriston.com

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Кабинет Министров Украины утвердил законопроект, существенно изменяющий порядок использования льгот для водителей с инвалидностью. Теперь, чтобы пользоваться специальными преимуществами, автомобили должны быть оборудованы опознавательным знаком «Водитель с инвалидностью» с уникальным электронным QR-кодом. Это правило распространяется как на водителей с инвалидностью, так и на тех, кто их перевозит.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Что предполагают изменения?

Новый законопроект вводит комплексную систему контроля. QR-код служит электронным подтверждением присутствия лица с инвалидностью в транспортном средстве. Правоохранители смогут проверить эту информацию, сверяя ее с бумажными или электронными документами.

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Важным новшеством является то, что без должного опознавательного знака воспользоваться льготами, например бесплатной парковкой, будет невозможно. Для нарушителей предусмотрены штрафные санкции и ужесточение юридической ответственности.

Напомним, в Украине готовятся кардинальные изменения к законодательству о наказаниях за превышение скорости. Законопроект, зарегистрированный в Парламенте и находящийся на рассмотрении комитета по вопросам правоохранительной деятельности, предусматривает значительное усиление ответственности для водителей. Главное новшество — отмена так называемой «льготы» в +20 км/ч, что означает начало ответственности уже с +10 км/ч.