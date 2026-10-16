Кабмин может отменить 100% бронь от мобилизации из-за массовых злоупотреблений

Энергетики / © Associated Press

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В Украине могут отменить право предприятий бронировать 100% работников от мобилизации. Из-за массовых злоупотреблений и «раздуваний» штата Кабинет министров готовит новые критерии критичности бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время часа вопросов правительству.

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Правительство рассматривает возможность пересмотра правила, позволяющего предприятиям бронировать от мобилизации 100% своих работников. Причиной послужили многочисленные случаи злоупотреблений, когда компании, имеющие право на бронирование, могут фактически неограниченно увеличивать штат.

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Корецкий отметил, что на сегодняшний день забронировать можно всех работников независимо от того, насколько их функции являются критически важными для деятельности предприятия. По словам премьера, такие случаи получили широкое распространение.

«Это единственная причина, почему мы смотрим о 100-процентном барьере — видоизменить его или все же оставить так, как есть. Потому что, к сожалению, злоупотреблений много. И продолжаются ежемесячно дополнительные бронирования», — сказал Корецкий.

Премьер выступил за то, чтобы отдельно оценивать критичность предприятия и его экономические показатели. По его мнению, соответствие критериям уровня зарплат и отсутствие задолженности не всегда свидетельствуют о том, что предприятие действительно критически важное.

«А критическое — это обороноспособность и жизнеобеспечение государства. Могу привести один единственный пример: есть подрядчик, который сегодня забронирован на 100%, потому что выполняет работы, например, для компании „Укрэнерго“. Только когда мы подробно разобрались, то 20 человек из 100 действительно выполняют для „Укрэнерго“. А забронировано 100», — рассказал глава правительства.

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Он добавил, что Кабмин продолжает работу над постановлением, предусматривающим пересмотр действующих правил бронирования работников.

Мобилизация в Украине — последние новости

Заметим, что «резервист» в приложении «Резерв+» может стать препятствием для бронирования работника и позволяет мобилизовать его даже до достижения 25-летнего возраста. Чаще это касается бывших срочников, которых после увольнения законно относят к военному оперативному резерву. Поскольку статья 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» регулирует отсрочку для военнообязанных и не упоминает резервистов, возникает юридическая коллизия, мешающая предприятиям забронировать таких специалистов.

Кстати, омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что в Украине зафиксировали около 10 случаев, когда работники ТЦК и СП заходили на территорию частных домовладений или помещений в разных областях и силой забирали мужчин. По мнению Лубинца, подобные инциденты являются попыткой проверить юридическую реакцию общества и правоохранителей, а также имеют признаки уголовных правонарушений.

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