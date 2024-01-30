Кабмин наконец-то внес в Раду законопроект о мобилизации: что известно

Кабинет министров сегодня, 30 января, передал Верховной Раде новую версию законопроекта о мобилизации.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины:

проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (регистр. № 10449)", – отметил Мельничук.

Согласно пояснительной записке, документ будет предусматривать:

Напомним, 11 января после значительных дискуссий в Раде было принято решение вернуть проект закона о мобилизации на доработку. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, некоторые положения законопроекта о мобилизации прямо нарушали права человека, некоторые не были оптимально сформулированы.

Позже стало известно, что Кабинет министров официально отозвал скандальный законопроект о мобилизации.

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