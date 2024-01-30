Кабмин наконец-то внес в Раду законопроект о мобилизации: что известно

Согласно документу, призывной возраст сменят с 27 до 25 лет; а органы местного самоуправления и Нацполиция будут вовлечены в меры мобилизации.
Кабинет министров сегодня, 30 января, передал Верховной Раде новую версию законопроекта о мобилизации.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Кабинетом Министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины:
проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (регистр. № 10449)", – отметил Мельничук.
Согласно пояснительной записке, документ будет предусматривать:
- усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;
- смена призывного возраста с 27 до 25 лет;
- предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;
- привлечение органов местного самоуправления, местных государственных администраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций к активному участию в мероприятиях проведения мобилизации, в частности к оповещению и обеспечению прибытия граждан, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, в сборные пункты и воинских частей;
- уточнение норм по исполнению военно-транспортной обязанности;
- уточнение полномочий Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и разведывательных органов Украины относительно ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, проведения мероприятий по мобилизации и бронированию;
- уточнение обязанностей граждан Украины относительно мобилизационной подготовки и мобилизации, в частности, об установлении обязанности проходить медицинское освидетельствование, постановки на военный учет по месту нахождения в случае переезда во время проведения мобилизации, регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, обязательно явки к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки и воинских частей после объявления мобилизации, наличия при себе военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим личность, предъявляемых по требованию согласно закону;
- установление требований к повесткам о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также порядок их вручения гражданам Украины;
- уточнение оснований для предоставления отсрочки и освобождения от призыва на военную службу во время мобилизации, а также синхронизация норм с основаниями для увольнения с военной службы;
- установление, призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученный без учета специальности (профессии), интерны и докторанты, как и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования;
- исключение срочной военной службы – как вида военной службы и увольнения со службы в запас всех военнослужащих срочной военной службы;
- установление основания для увольнения с военной службы военнослужащим в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев. Увольнение таких военнослужащих будет определяться сроками согласно решению Ставки Верховного Главнокомандующего;
- уточнение оснований для увольнения с военной службы;
- установление, что не подлежат призыву военную службу во время мобилизации военнообязанные:
- которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас в связи с истечением срока военной службы – в течение двух лет со дня увольнения с военной службы. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;
- из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию;
- из числа граждан, которые были уволены со срочной военной службы во время действия военного положения, – в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы;
- уточнение порядка бронирования для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, в том числе на должностях государственной службы категории "А" — все военнообязанные, а для государственной службы категории "Б", "В" — до 50% количества военнообязанных;
- уточнение норм, касающихся проведения испытаний при принятии военную службу по контракту;
- исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;
- введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев при учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года;
- предоставление права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием, по желанию быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации;
- предоставление полномочий Национальной полиции Украины по участию в мероприятиях мобилизации
Напомним, 11 января после значительных дискуссий в Раде было принято решение вернуть проект закона о мобилизации на доработку. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, некоторые положения законопроекта о мобилизации прямо нарушали права человека, некоторые не были оптимально сформулированы.
Позже стало известно, что Кабинет министров официально отозвал скандальный законопроект о мобилизации.
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